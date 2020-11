Marlon: “Lukaku l’avversario più difficile: davvero dura fermarlo. Scudetto? Attenzione all’Inter”

Marlon, difensore brasiliano del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport. Tra i temi trattati la lotta per il titolo in questa Serie A molto combattuta e non solo.

Di attaccanti ne ha affrontati parecchi. Dovendo indicare il più difficile che le è capitato che nome si sente di fare?

“Sicuramente Lukaku. L’ho affrontato contro l’Inter l’anno scorso ed è stata davvero dura cercare di fermarlo. E’ molto potente e al tempo stesso rapido e poi sa usare il corpo benissimo per difendere il pallone. E’ stata una sudata”.

Chi vede favorito per la conquista dello scudetto?

“Io da sempre vedo favorita la Juventus ma per quello che viviamo adesso con molte outsider io dico che dovrebbe fare molta attenzione ad Atalanta e Inter”.