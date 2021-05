Marocchi: “Si raccontano scene inenarrabili del Conte alla Juve quando…”

Giancarlo Marocchi racconta un episodio che racconta bene la mentalità del tecnico nerazzurro

Nonostante uno scudetto conquistato con 4 giornate di anticipo, Antonio Conte non ha nessuna voglia di lasciare punti per strada. A questo proposito Giancarlo Marocchi racconta un episodio che racconta bene la mentalità del tecnico nerazzurro: "Si raccontano scene inenarrabili del Conte alla Juventus quando, vinto lo scudetto matematicamente, voleva fare i 102 punti che poi fece".

"In allenamento coglieva sempre l'occasione per stimolare il gruppo, fingendo anche di arrabbiarsi. La lite con Lautaro? Non sto al 100% con Conte. Lautaro ai miei occhi vale Lukaku. Gagliardini, Brozovic, Sensi e Barella li puoi togliere anche dopo averli messi, certi giocatori secondo me".