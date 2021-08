Attaccante Inter, Marocchi: “Correa tutta la vita. Zapata? Non posso pensare che…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato così del casting attaccante per l'Inter

"Su Zapata non posso pensare che l'Inter vada a spendere tanto per prenderlo come terzo attaccante, soprattutto quando devi convivere facendo quadrare i conti. Dico Correa tutta la vita, Insigne per favore firma per il Napoli e poi prendiamo a Sarri la fotocopia di Insigne da mettere lì, chissà che non diventi una bella squadra la Lazio".