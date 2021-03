Marocchi: “Inter? Da una cosa si capiva che avrebbe vinto anche sull’1-1”

Le parole dell'ex calciatore e opinionista a proposito dei nerazzurri negli studi di Sky

Giancarlo Marocchi, ospite di Sky, ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Torino. Queste le sue parole: "L'Inter ha vinto una partita complicata perché una squadra piccola, la classifica dice questo, la rende così. Si capiva però potesse finire così perché anche dopo il pareggio si è tenuta l'Inter in area e quando giochi così può sempre succedere qualcosa. L'Inter è una squadra che non sai mai come attaccare: se li aspetti prima o poi ti fanno gol, se li aggredisci ti colpiscono negli spazi".