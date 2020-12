Giancarlo Marocchi, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato al triplice fischio di Cagliari-Inter: “C’era il rischio dramma dopo il vantaggio del Cagliari. In casa Inter possono anche essere convinti di quello che dice Conte e cioè che siano tutti contro di loro, ma non è assolutamente vero. Tutti vorremmo una squadra che lotti per vincere lo scudetto fino all’ultimo. Per me è la favorita”.