Marocchi: “Inter? C’era molto pessimismo e non capisco perché. È la squadra più…”

Presente negli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha commentato l'esordio vincente dell'Inter in campionato

"C'era molto pessimismo e non capisco perché in quanto l'Inter è la squadra forte come le altre, ma più equilibrata delle altre non ci sono punti deboli ed è forte in tutti i reparti. Aveva bisogno di una vittoria per riprendere entusiasmo per capire che possono lottare per rivincere lo scudetto".