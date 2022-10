Marocchi: “Inter? La questione Skriniar-Psg ha inciso: uno non fa apposta ma…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Marocchi, ex calciatore ha parlato così del momento positivo dell'Inter: "Bastoni ci ha raccontato quello che è successo: in spogliatoio succedono tante cose ma non è scontato che poi si vedano così velocemente in campo. L'Inter ha smesso di agitarsi e sbraitare e ha cominciato a difendere tutti insieme col paradosso Calhanoglu: e torna tutto perché i giocatori sono forti e corrono tutti tanto e bene. Skriniar ha giocato quattro partite ad inizio anno in attesa di una chiamata da Parigi: uno non fa apposta, ma magari c'è qualcosa che non va. E trascini anche qualcun altro a fare di meno: quella è stata una vicenda che ha inciso".