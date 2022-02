Marocchi: “L’Inter vince, ma va più piano del solito. Roma non pericolosa”

L'ex calciatore e ora opinionista a Sky Sport ha parlato così a margine del quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Roma

Giancarlo Marocchi, ex calciatore e ora opinionista a Sky Sport, ha parlato così a margine del quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Roma: “Vince la squadra più forte, anche se l’Inter ora va un po’ più piano del solito. La Roma non riesce a creare, se si sposta in avanti diventa troppo vulnerabile dietro. Se i centrocampisti stanno dietro, restano soli davanti gli attaccanti. Buona Roma, ma non pericolosa. Settimana mica male per l'Inter questa, che ha giocato bene il derby ma ha perso. Ricordiamo sempre che l'Inter deve recuperare la gara col Bologna".