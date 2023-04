Marocchi: “Inter ha rosa forte e l’ha dimostrato. E mi sa che Lukaku…”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Lorenzo Minotti, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter sull'Empoli

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Lorenzo Minotti, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter sull'Empoli: "L'Inter è una rosa forte e oggi l'ha dimostrato: è stata l'Inter che mi sarei aspettato tutto l'anno, tutto in controllo e dominio. Ha fatto quello che voleva di questa gara e dell'attacco dell'Empoli: è l'Inter da cui va preso spunto per pensare al futuro e per il presente. E mi sa che Lukaku e Lautaro faranno i titolari con la Juve".