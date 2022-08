Marocchi: “Inter squadra fatta. Skriniar? Alle volte una cessione rinforza”

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Giancarlo Marocchi, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter a Lecce: "L'allenatore è al secondo anno, la squadra era già forte: quello che ha tolto Perisic te lo dà Lukaku. Se sommi titolari e riserve siamo di fronte ad una squadra fatta: non devi mai inventarti nulla, ognuno è al suo posto. Mercato? Alle volte una cessione rinforza la squadra, anche se non sostituisci: hai una panchina piena per vincere, non c'è sempre bisogno. Magari ridai spazio a chi ha vinto lo scudetto con Conte, tipo D'Ambrosio".