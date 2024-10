Giancarlo Marocchi, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del successo dell'Inter sul campo dell'Empoli: "Alla fine quei tre (Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan) giocano bene e fanno giocare bene. Frattesi e Zielinski sarebbero titolare in tutte le altre 19 squadre di Serie A: a Frattesi tocca fare due gol e tornare in panchina".

"Quando rimetti Calhanoglu secondo me la fase di possesso e qualle offensiva torna a essere quella di sempre, il problema è la superficialità dell'Inter: l'Inter non è a 25 punti perchè difende rispetto allo scorso anno in maniera superficiale. Mi viene in mente la partita contro il Genoa, che era stravinta, o quella contro la Juve, che quando sei così nel secondo tempo non puoi non vincerla. Fosse stata al 100%, sarebbe stata a 25 punti con il Napoli. Più che la fase offensiva, dove l'Inter ne verrà sempre fuori, è l'attenzione con cui difende che conta".