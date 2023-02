Marocchi: “Inzaghi? È un problema se l’allenatore dell’Inter dice che…”

"Dumfries non pervenuto, Gosens ha fatto meglio nel secondo tempo. Da quella parte sono arrivati rifornimenti per gli attaccanti ma certo è che la seconda in classifica ha fatto davvero poco. Oggi c'è stata l'ennesima conferma che è una squadra discontinua. Quando fa una grande partita con una big, poi toppa la partita successiva. Hanno faticato tutti, la squadra non ha continuità. Su 25 giocatori, in troppi si fanno trascinare dagli eventi. L'allenatore deve avere un 40% di giocatori vincenti, se l'allenatore dell'Inter dice che deve motivare i giocatori, allora è un problema"