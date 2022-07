Marocchi: “Lukaku torna per dominare. Inter favorita. Non venitemi a dire che con Conte…”

Intervistato da Libero, Giancarlo Marocchi ha toccato diversi argomenti. L'ex giocatore, oggi opinionista di Sky Sport, non ha dubbi sulla squadra favorita per vincere il titolo. "L’Inter. Come lo era lo scorso anno e due anni fa. E non venitemi a dire che, con Conte al posto di Inzaghi, l’Inter avrebbe vinto anche lo scudetto scorso, eh?".