Marocchi: “Partito Lukaku, tocca a Lautaro fare gol e tenere in alto l’Inter. Dzeko…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato così in merito al nuovo attacco dell'Inter:

"Lukaku va sostituito, Lautaro però potrebbe diventare una prima punta con Dzeko fuori e Thuram come seconda punta. Thuram è grande e grosso ma non è un pennellone che sta fermo là davanti. Dzeko può girare ma è il punto di riferimento alla Lukaku, tocca a Lautaro fare i gol e tenere l'Inter là in alto".