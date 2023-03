Marocchi: “In diretta ero sicuro fosse mano di Rabiot. Ma la palla non ruota”

A Sky Sport, l’ex giocatore Giancarlo Marocchi - ora opinionista - ha commentato così il risultato di Inter-Juventus : “In diretta ero sicuro fosse mano di Rabiot, poi la palla sbatte anche su quello di Vlahovic. Dopo aver rivisto le immagini elaborate, qualche dubbio resta, non cambia il giro della palla, non c’è la rotazione".

Il Lukaku dello scudetto non lo vediamo più perché non c'è più quella linea di passaggio proprio, sono cambiate le posizioni dei centrocampisti. L'Inter deve giocare su Lukaku come quando ha vinto lo scudetto con Conte. C'è traffico, nello stretto ha fatto uno scambio bellissimo con Barella. C'è troppo traffico per Lukaku", le parole di Marocchi sul belga dopo Inter-Juventus.