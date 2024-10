L'Intertorna a vincere nella gara contro l'Empoli dopo il pareggio clamoroso contro la Juventus e torna a meno quattro dal Napoli che ieri aveva battuto il Milan. «Inzaghi è arrivato ai microfoni dopo quella partita e come non farebbe mai un allenatore ammette di non aver ha visto arrivare il pericolo dopo il 4 a 2 fatto alla Juve. Quei due punti in meno in classifica sono è difficile togliersi dalla testa, ma questa sera la squadra nerazzurra è tornata a vincere, se vogliamo una vittoria semplificata giocando in 11 contro 10 per diverso tempo, ma ci voleva proprio», ha sottolineato Giancarlo Marocchi sulla vittoria nerazzurra a Empoli.