Empoli-Inter, Marelli: “Gol di Darmian da annullare anche se…”

Matteo Darmian segna il momentaneo 0-1 in Empoli-Inter, ma il gol viene annullato per un fallo di mano del giocatore nerazzurro

Matteo Darmian segna il momentaneo 0-1 in Empoli-Inter, ma il gol viene annullato per un fallo di mano del giocatore nerazzurro . Ecco quanto evidenziato dall’ex arbitro Luca Marelli a DAZN:

“Il primo controllo di Darmian è con la mano destra, non ci sono dubbi. Avesse tirato subito, ci sarebbe stata immediatezza. Invece ci sono stati due o tre tocchi dopo, quindi l'immediatezza non c'è. Per quanto mi riguarda, è una rete da annullare perché non avrebbe controllato quella palla senza il tocco di braccio”, ha spiegato Marelli. Il Var è infatti intervenuto per annullare la rete dell'Inter.