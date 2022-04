Marocchi: “Negatività pazzesca attorno all’Inter. Oggi un solo risultato”

È il giorno del derby d’Italia. Mancano poche ore a Juventus-Inter, match cruciale in chiave scudetto. Ecco le parole di Giancarlo Marocchi

È il giorno del derby d’Italia. Mancano poche ore a Juventus-Inter, match cruciale in chiave scudetto. Ecco le parole dell’ex centrocampista Giancarlo Marocchi in studio a Sky Sport: “C’è una negatività pazzesca nell’Inter. C’è bisogno di una svolta con una vittoria e basta, nessun altro risultato per la squadra di Inzaghi oggi contro quella di Allegri. Il Milan crede più di tutti alla vittoria”, le sue dichiarazioni.