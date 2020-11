Al termine di Inter-Torino, Giancarlo Marocchi ha commentato la prestazione dei nerazzurri. In particolare l’ex giocatore ha analizzato l’ultima mezz’ora della squadra di Conte in cui è riuscita a rimontare i granata: “Eravamo spaventati noi dall’Inter in quella mezzora guardandola. Non stavano a ragionare, avevano un furore sull’avversario, era un gioco semplice. Ci sono giocatori fortissimi che non sanno fare tutto“.

(Sky Sport)