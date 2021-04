Marocchi: “Ecco cosa manca ancora per vedere il vero Conte all’Inter”

L'ex calciatore della Juventus ha parlato del suo ex compagno di squadra negli studi di Sky Sport

L'Inter ha vinto anche oggi. I nerazzurri si avvicinano all'obiettivo stagionale e Antonio Conte non può che essere soddisfatto. Ne ha parlato anche Giancarlo Marocchi negli studi di Sky Sport: "Quando si raccolgono al limite della loro area mancano solo 3 secondi al gol. Per vedere il vero Antonio Conte mancano i tifosi: lui è esigente, delle volte brontolone, ma quando vince con tanto pubblico si esalta per la sua squadra ed è una bella immagine che purtroppo in questo periodo non possiamo avere".