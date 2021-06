Marocchi: “Italia, mi aspetto tanto da Verratti e Chiesa. Senza 15-16 titolari non vinci”

Si aspetta molto dai calciatori schierati da Mancini contro il Galles, Giancarlo Marocchi. L'ex centrocampista ha nominato Verratti e Chiesa

"Quando sei lì, anche se non giochi, ci stai volentieri, perché sei lì per un grande obiettivo. Non possono giocare tutti, ma oggi è l'occasione per aumentare il numero dei titolari. E' necessario che tornino titolari anche Verratti e Chiesa, senza 15-16 prime scelte non si vince. Come approccio non deve cambiare nulla, ma tutti siamo curiosi di vedere Verratti. Speriamo sia in condizione. Un peccato spostarsi da Roma, il pubblico è un fattore. Bale? Giocatore spaziale, anche se a volte si assenta. Se parte in velocità, non lo fermi".