Marocchino: “Juve-Inter? Sono gare poco furbe. Dybala in nerazzurro? Potrebbe…”

Alla vigilia dell'atteso derby d'Italia, l'ex giocatore bianconero 'gioca' Juventus-Inter

Intervenuto ai microfoni dell'AGI, Domenico Marocchino parla di Juve-Inter e del futuro di Paulo Dybala. "Sarà un match di difficile interpretazione, queste sono partite poco furbe, poco estrose, ormai siamo spettatori di un prodotto standardizzato, c’è poca fantasia. Vlahovic e Dzeko? Sono entrambi intelligenti, sembrano istintivi ma in verità sono razionali, sarà difficile, dico che forse avrà la meglio la gioventù che gioca in casa. Ma Dzeko è come un faro, resta un punto di riferimento".