Marocchino: “Supercoppa, Inter logica favorita. Ma nel calcio tutto è possibile”

L'ex centrocampista bianconero dice la sua sulla sfida di questa sera: "È già capitato che un pronostico venisse ribaltato"

Domenico Marocchino, ex centrocampista della Juventus, intervistato da TorinoTopNews ha detto la sua sulla sfida di questa sera tra Inter e bianconeri: "La risposta è abbastanza logica. La Juventus affronta la squadra più forte del campionato. L'Inter è una squadra molto solida e i bianconeri domani dovranno aggirare un ostacolo molto difficile. Ma non è detto che i bianconeri non possano portare a casa il risultato. La Roma nell'86 ha perso uno Scudetto in casa perdendo contro una squadra già retrocessa. È già capitato che un pronostico venisse ribaltato. Nel calcio tutto è possibile".