Marocchino: “Supercoppa? Inter la più forte, per la Juve ostacolo difficile”

Intervenuto ai microfoni di TorinoTopNews, Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, ha fatto un pronostico in vista della Supercoppa di stasera tra Inter e Juventus: "La risposta è abbastanza logica. La Juventus affronta la squadra più forte del campionato. L’Inter è una squadra molto solida e i bianconeri domani dovranno aggirare un ostacolo molto difficile. Ma non è detto che i bianconeri non possano portare a casa il risultato. La Roma nell’86 ha perso uno Scudetto in casa perdendo contro una squadra già retrocessa. È già capitato che un pronostico venisse ribaltato. Nel calcio tutto è possibile".