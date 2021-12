Marolda: “Atalanta da Scudetto, col Napoli partita da Premier League e…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Marolda ha parlato così di Napoli-Atalanta

"È stata una partita strana, quasi da Premier League, dove si gioca senza troppo tatticismi. Io mi sono divertito, è stata una bella vittoria dell'Atalanta che torna prepotentemente in corsa per lo Scudetto. Credo che un pari sarebbe stato il risultato più giusto, ma a questa Atalanta non puoi concedere nulla".