Marolda: “Juventus davanti a tutte, poi Inter e Napoli prima del Milan”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Ciccio Marolda, firma storica del Corriere dello Sport: "Voti al mercato? Mercato parziale, il voto non c'è. Probabilmente la Juve è avanti, poi l'Inter e Napoli un po' prima del Milan campione d'Italia. Fabian Ruiz? Lo spagnolo non chiede soldi, ha respinto le offerte del club azzurro perché vuole andare via. Forse ha già qualche idea più chiara di dove andare, magari la prossima stagione. Di chi si sentirà più la mancanza? Per il ruolo, penso che mancherà chi fa più gol, quindi Mertens. Un difensore, non come Koulibaly ma efficace, lo puoi trovare e spero che sia Kim. Nella partitina in allenamento mi è sembrato subito ruvido su Osimhen, deve essere corretto. Per quanto riguarda i centimetri, il Napoli ha cambiato filosofia. La personalità può contare, ma nel tabellino non ho mai visto segnato "personalità 2 gol". Il valore aggiunto di questa squadra lo deve fare il gioco e in questo tiro in ballo l'allenatore.