L’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, intervenuto a Tiki Taka, ha commentato così la sconfitta del suo Milan contro l’Inter:

“Cos’è successo all’intervallo? Avrei fatto anche l’antidoping (ride, ndr). Sono preoccupato per l’eventuale scudetto dell’Inter. Il derby per Milan e Inter vale un campionato, averlo perso ieri non dico che ci faccia tifare Juve però insomma…”.