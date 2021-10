Marotta: “Brozovic e Lautaro rinnovano? Non vedo grandi difficoltà. Il nuovo stadio…”

Intervenuto a margine del Festival dello Sport, Beppe Marotta ha parlato così del rinnovo di Brozovic e Lautaro

"Brozovic e Lautaro rinnovano? "Sì, ci sono casi di giocatori che sicuramente meritano di rimanere con noi, li affronteremo nei prossimi mesi e direi che grandi difficoltà non ne vedo, sono tutti giovani, sono tutte persone che vogliono rimanere con noi e far parte di questo nuovo progetto".

Lo stadio rappresenta la casa del club, avere uno stadio confortevole e che possa dare possibilità di vivere i 90' con grande partecipazione del pubblico è importante, Antonello si sta adoperando in tal senso con l'Amministrazione per vedere se si riuscirà a decollare in questo progetto ambizioso".