Inter, Marotta ha fatto un altro capolavoro sul mercato: “Affarone da 1,5 mln”

Il dirigente sportivo nerazzurro si gode la grande intuizione di mercato: un vero e proprio affarone secondo Tuttosport

Un vero e proprio affarone di mercato chiuso dall'Inter. E in particolare da Beppe Marotta, che ceduto Romelu Lukaku al Chelsea in estate non ha avuto dubbi: prima il colpo Edin Dzeko, poi un altro attaccante e alla fine su richiesta di Inzaghi è arrivato il Tucu Correa. Oggi Tuttosport ha lodato così il dirigente per la mossa di mercato: "Pare proprio quindi che Giuseppe Marotta, almeno per il momento, abbia davvero fatto l’affarone, prelevando a zero Dzeko dalla Roma - nelle casse dei giallorossi verrà versato solo un milione e mezzo di euro in caso di qualificazione alla Champions League - e cedendo Lukaku per 115 al Chelsea”, si legge.