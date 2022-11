CM – Inter ko con la Juve, Marotta capovolge parole di Inzaghi: “Lo ha fatto perché…”

Beppe Marotta capovolge il concetto del post-Juventus di Simone Inzaghi. È successo nelle scorse ore, quando l’ad dell’Inter ha preso la parola e commentato l’ennesimo ko in Serie A. Ecco quanto evidenziato da calciomercato.com: “Questa volta Marotta non ha indossato alcuna maschera, né si è ornato della sua consueta capacità di smorzare le tensioni. Tutt’altro, l’amministratore delegato dell’Inter ha voluto evidenziare mancanze che ad Appiano stanno pericolosamente diventando di casa. A margine della partita di Torino, Inzaghi aveva parlato di sconfitta immeritata. Concetto capovolto da Marotta 12 ore dopo, quando l’ex Juventus ha autonomamente voluto parlare di “sconfitta assolutamente meritata nonostante le numerose defezioni dei bianconeri”.

Lo ha fatto per mandare un messaggio al suo allenatore, una stilettata. Come quando si è sbilanciato sul sorteggio Champions, definendolo “sulla carta favorevole”. Uno con l’esperienza di Marotta non si sognerebbe neanche di parlare così di un ottavo di finale, specie il giorno seguente al dolorosissimo inciampo di Torino. Ma il discorso cambia se con quelle parole intendi arrivare al cuore del problema, ovvero responsabilizzare squadra e allenatore. Giusto che suoni il campanello d’allarme, dunque”, si legge.