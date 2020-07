L’ad dell’Inter Marotta: “Non faremo offerte per Zaniolo”. Intanto a Roma arriva l’agente

A Marotta hanno provato a strappare una confessione, ma gli è scappato solo un ‘probabilmente’ che lascia aperta qualche speranza. Ma l’ad nerazzurro ha negato: “Non abbiamo parlato con la Roma di Zaniolo e probabilmente non lo faremo”. Intanto dalle parti di Trigoria si parla di un caso ormai scoppiato. Hanno fatto rumore i rimproveri di Fonseca e Mancini al giocatore durante la gara con il Verona. I due lo avevano ripreso sulla fase difensiva e il ragazzo non aveva gradito. Contro l’Inter non ha giocato per un problema al polpaccio.

Da quanto scrive il Corriere dello Sport, nella prossima settimana però il suo agente Claudio Vigorelli arriverà a Roma per avere un incontro con il club su quanto successo. “Chiederà garanzie e tutele ulteriori per il futuro del suo assistito, per spegnere i malumori e proseguire la stagione con serenità”, spiega il giornale. E anche per spegnere le sirene di mercato che già risuonano.

(Fonte: corrieredellosport.it)