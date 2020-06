Marotta: “Mercato? La vera difficoltà non sarà dover comprare. Inter, arriverà un top player se…”

Il Coronavirus cambia il mercato. Ne è certo Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, che in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha spiegato il piano dei nerazzurri e le conseguenze, secondo lui, della crisi sul settore delle trattative: “Se parte Lautaro, arriverà un top player. Ma in questo mercato, a livello europeo la vera difficoltà non sarà dover comprare, ma riuscire a vendere. Non abbiamo fretta: capisco la voglia di nomi, ma bisogna aspettare che le stagioni si concludano e i club siano in grado di fare i programmi futuri. Una cosa mi sento di dire, in linea generale: operazioni in stile Neymar, in cui una squadra va e porta via un calciatore ad un’altra, non si vedranno più per molti anni“.