Marotta-Dybala, patto di ferro: Inter senza rivali, ma prima servono le uscite

L'Inter punta con decisione su Paulo Dybala: i nerazzurri non intendono farsi sfuggire questa occasione a parametro zero, e nelle prossime settimane potrebbero affondare il colpo. Come scrive La Gazzetta dello Sport sulla sponda interista di Milano si respira un certo ottimismo: "Con l'argentino Marotta ha stretto un patto di ferro, almeno così pensano all'Inter. Paulo sa che i nerazzurri hanno bisogno di tempo per concretizzare un paio di uscite (Vidal e Sanchez), Marotta sa che sull'argentino per ora non ha rivali in grado di spaventarlo realmente: i 6 milioni più bonus a stagione sono un'assicurazione su Dybala, polizza che nessuno appare in grado di migliorare al momento".