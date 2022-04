Marotta: “Inzaghi può essere tra i migliori allenatori in circolazione”

In diretta da San Siro per un evento organizzato da Il Foglio, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato così di Simone Inzaghi

In diretta da San Siro per un evento organizzato da Il Foglio, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato così di Simone Inzaghi: ”Ancora con lui l'anno prossimo? Assolutamente sì, siamo molto felici di Inzaghi. Sta facendo molto bene, ha margini di crescita molto importanti. All'età dei vari Conte, Ancelotti e Allegri può essere tra i migliori in circolazione”.