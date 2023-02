Marotta e la fascia da capitano, Biasin: “Tifoso ferito pensa a Skriniar, il pragmatico a…”

"Ha parlato Beppone Marotta. Ha detto la sua sugli stadi («all’estero è tutto più semplice, l’iter italiano va criticato»), ha detto la sua sulla fascia da capitano: «Dentro la fascia da capitano ci sono dei valori come l’appartenenza e l’amore per il club che devono essere recepiti da chi la porta. Se uno questi valori non li recepisce, non può essere candidato a portarla. Appartenenza e amore per il club, insieme a tutto un insieme di altre situazioni, sono fondamentali per essere buoni capitani». A tal proposito il tifoso ferito pensa alla punzecchiatura data a Skriniar (non più capitano), quello più pragmatico pensa che forse è il caso di far firmare un decennale a Lautaro Martinez (nuovo capitano), ché non si sa mai..."