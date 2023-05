Inter, Marotta: “Finale? Per chi non ci arriva non è fallimento: ecco perché”

"Non sarà un fallimento per quella che rimarrà fuori dalla finale: arrivare fino a qua in una competizione di altissimo livello come la Champions è un grandissimo prestigio. Poi è normale che il rammarico quando uno resta fuori è grande". Queste le considerazioni di Beppe Marotta, CEO Sport dell'Inter, ai microfoni di SportMediaset in merito all'Euroderby tra il Milan e i nerazzurri, che porterà una delle due squadre alla finale di Istanbul.