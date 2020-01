Marotta su Anastasi: “L’Inter lo ha ricordato a Lecce. Era un attaccante per tutti gli allenatori”

Come vi abbiamo raccontato, Beppe Marotta è arrivato a Varese per onorare la memoria di Pietro Anastasi. Il dirigente dell’Inter ha partecipato ai funerali dell’ex giocatore. E queste sono le sue parole: «Innanzitutto il valore della memoria è molto forte, è un ringraziamento a Pietro per quello che ci ha dato, per le emozioni che ci ha dato anche con la Nazionale, ricordiamo quello che ha fatto nel 1968 e ha vestito maglie di società gloriose. Lo ricordo come emozioni, per i valori che ha rappresentato come uomo come ho potuto constatare anche in amicizia».

-Uomo del Sud arrivato nel Nord in un momento di trasformazioni…

Ha creato l’umiltà di essere meridionale in un momento in cui le difficoltà erano forti. La sua permanenza a Torino in un momento storico di immigrazioni ha sicuramente inciso con la valorizzazione. Rappresentava l’emblema di questo Sud ed era l’idolo dei tifosi che erano venuti a Torino.

-Che attaccante era?

Era un giocatore di quelli moderni. Coglieva le opportunità che si presentavano in area di rigore. Era un calciatore per tutti i tipi di allenatore.

-Il suo ricordo personale di Anastasi?

Ho avuto modo di conoscerlo a livello personale e da appassionato. Ha lavorato con me nelle giovanili del Varese e del Monza come allenatore. Ho un ottimo ricordo di lui e delle tante esperienze che mi aveva trasmesso.

-La tripletta alla Juventus?

Era piccolo, era una cosa che resta negli annali e nella storia e dimostra la qualità che aveva.

-E’ mancato il minuto di silenzio su tutti i campi…

Noi a Lecce lo abbiamo fatto. Sembrava il minimo gesto che si potesse fare per conoscenza. Credo sia stata una situazione contingente legata alla scomparsa improvvisa. Ma sono certo che anche le istituzioni nazionali lo ricorderanno.

