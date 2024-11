A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Arsenal , Beppe Marotta ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del presidente nerazzurro: "La Champions è la competizione più importante e che svolge un ruolo più di palestra- Al di là delle capacità tecniche di un giocatore, quella mentale, la motivazione, è altrettanto una caratteristica, la mentalità l'acquisisci col tempo. Nel nostro percorso siamo in continua crescita, affrontiamo questa gara sapendo che questi sono gli aspetti più importanti da gestire".

Il Napoli?

"È una partita importante, oggi sono in campo 11 giocatori e non è detto che saranno gli stessi che giocheranno col Napoli. Spetterà all'allenatore decidere chi mettere in campo. Domenica sarà una gara altrettanto difficile e sarà affrontata con un approccio mentale importante".