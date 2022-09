Marotta: “L’Inter ha un blasone importante. Vogliamo maggiore motivazione da parte di tutti”

"Inzaghi ha ancora la fiducia del club? Ma ci mancherebbe, sta facendo ottimo lavoro, sa gestire benissimo la squadra. Noi siamo l'Inter, vogliamo maggiore accortezza e motivazione da parte di tutti. Dirigenti, staff e giocatori. Questa maglia va onorata nel migliore dei modi. L'Inter ha un blasone importante, deve essere sempre competitiva al di là di chi va in campo". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Sky all'indomani della sconfitta in casa con il Bayern Monaco in Champions, che segue a quella nel derby sabato scorso.