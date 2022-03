La Stampa – Inter, pioggia di gol alla Salernitana. “Marotta-Inzaghi? Le differenze di vedute…”

L'articolo de La Stampa in merito al successo dell'Inter sulla Salernitana. Uomo copertina, ovviamente, Lautaro Martinez, autore di una tripletta

"L’Inter innaffia il terreno arido delle ultime settimane con una pioggia di gol che rinverdisce un panorama diventato improvvisamente brullo. In un colpo solo, a San Siro contro la Salernitana ultima in classifica, finiscono le strisce negative che avevano rallentato la corsa scudetto della squadra di Simone Inzaghi. Torna la vittoria che mancava in campionato da quattro giornate. E riappare il gol che non si vedeva da quattro partite in tutte le competizioni". Apre così l'articolo de La Stampa in merito al successo dell'Inter sulla Salernitana. Uomo copertina, ovviamente, Lautaro Martinez, autore di una tripletta a corredo di una prestazione maiuscola.