Ieri pomeriggio nel ritiro dell'Inter a Riyadh c'era l’ambasciatore italiano in Arabia Saudita, Carlo Baldocci. La visita ha seguito quella che aveva visto protagonisti tutti i dirigenti dei quattro club in lizza per la Supercoppa in ambasciata. "Sotto ai suoi occhi, si era consumato quel curioso scambio di doni catturato da una foto che ha fatto impazzire il web: il presidente nerazzurro Beppe Marotta sorridente mentre consegnava una maglia «bistellata» dell’Inter a uno Zlatan Ibrahimovic dall’espressione assai più seria". Una foto che è diventata un meme ma ovviamente il presidente nerazzurro ha precisato che non c'era alcuna ironia da parte sua nella consegna della maglia al dirigente rossonero.