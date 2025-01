Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato così a Mediaset prima della semifinale di Supercoppa Italiana tra i nerazzurri e l'Atalanta: "Sicuramente è molto importante iniziare bene l'anno, l'Inter vuole sempre esserci a questi appuntamenti. Chiaramente puntiamo a vincere. Il diktat è provare a vincere sempre, ce lo insegna la storia dell'Inter. Stiamo partecipando a tante competizioni, l'obbligo è provare a vincere, poi applaudiremo se gli altri saranno più bravi. Abbiamo l'obbligo di crederci fino in fondo per ottenere il risultato massimo.

L'Atalanta ormai è una realtà del nostro calcio e di quello europeo, lo è in virtù di un modello di riferimento, di un ciclo. Stanno dimostrando coi fatti, è forte la società, l'allenatore, i giocatori... Sono orgoglioso da una parte che lo sport e il calcio in particolare rappresentano un patrimonio e una risorsa dell'Italia. Rappresentare il made in Italy fuori è motivo di orgoglio. È uno spot molto importante per il movimento calcistico e per l'Italia.