Marotta: “Io via dalla Juve per Cristiano Ronaldo? Il mio ciclo lì era finito e…”

"All'interno di una struttura dirigenziale, è normale che si siano posizioni differenti e questo non significa che ero contrario all'operazione Ronaldo. Ronaldo era ed è un'icona, era ed è un campione. Bisogna valutare l'operazione anche in un contesto economico-finanziario ma quello non è stato un elemento di divorzio tra me e la Juventus, assolutamente. Il mio ciclo alla Juve era alla fine, nel momento in cui è stata presa la decisione, l'ho rispettata. Il calcio è bello anche per questo"