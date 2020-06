Marotta: “Lautaro resti concentrato, possiamo toglierci soddisfazioni. Spero che il Barça…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato del futuro di Lautaro Martinez, oggetto del desiderio del Barcellona in vista della prossima sessione di mercato: “Sul suo futuro in questo momento è difficile pronunciarsi. Però a lui dico: resti concentrato sul presente, c’è una stagione che riprende, ci sono obiettivi da centrare, possiamo toglierci soddisfazioni, i giocatori devono essere protagonisti. Non c’è la volontà della proprietà di vendere Lautaro: è giovane, ha il futuro dalla sua ed è un elemento funzionale per Conte. Poi, certo, c’è una clausola…“.

L’a.d. nerazzurro ha le idee chiare: “Non so cosa pensi il Barcellona, magari avranno anche delle alternative… Io spero che non paghino la clausola. E in caso di addio, al posto di Lautaro arriverà un giocatore di grande peso“.