Marotta: “Mercato durante il Mondiale? Si dovrebbe agire a livello Uefa. Forte disagio…”

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha dato il via alle ultime ore di calciomercato. Intervenuto sul palco ha risposto alla domanda se è possibile anticipare il mercato invernale durante il Mondiale. "Contesto temporale diverso dagli scorsi anni. Si ritrova per esempio che alla sosta per il Mondiale metà stagione te la sei giocata. Vero che in quel momento puoi cambiare le strategie, chiaro che quello che è l'aspetto del player trading ne dovrebbe subire una logica conseguenza".