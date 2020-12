Hakimi è una furia: “Marotta lo ha portato all’Inter con una missione”

Due gol, una prestazione convincente, e la sensazione che il meglio all’Inter debba ancora venire. Achraf Hakimi contro il Bologna si è imposto come il migliore in campo, ma ha anche dato sfoggio delle sue qualità, lasciando intravedere un futuro (nerazzurro) tutto da gustare:

“Il gioco si alimenta sulle fasce, sia per pescare gli attaccanti sia per creare superiorità con gli esterni: la doppietta di Hakimi, arrivato già a quota 3 centri, è la fotografia di quanto male possano fare certi tagli. Il marocchino è stato arruolato proprio con questa missione. Pochi rivali ne reggono l’urto: non solo per lo sfondamento laterale, ma anche per la possibilità di arrivare con la palla in porta“, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)