Marotta: “Parole Mourinho sugli stipendi? È una volpe, vuole innervosirci”

Le parole del CEO Sport nerazzurro sull'uscita dello Special One nella prima conferenza da allenatore della Roma

A DAZN nel corso della presentazione del prossimo calendario di Serie A, Beppe Marotta è tornato sulle parole di José Mourinho in conferenza stampa sugli stipendi: "Non voglio fare polemica, è una grande volpe, lo si conosce, stuzzica. Innervosisce e stimola gli avversari, ma non è il contesto. Io mi sento molto stimolato e sto al gioco, siamo qui per cercare di divertire e questi siparietti servono anche per creare motivi di discussioni ai giornalisti".