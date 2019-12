Inter, Nandez può arrivare in prestito: il piano di Marotta e Ausilio

La trattativa per Arturo Vidal prosegue e in casa Inter continua ad esserci cauto ottimismo sul buon esito dell’affare.

Come scrive Tuttosport, i dirigenti nerazzurri Beppe Marotta e Piero Ausilio si cautelano con un piano B: Nahitan Nandez del Cagliari. “Alla luce degli ottimi rapporti con il Cagliari, l’uruguaiano potrebbe arrivare in prestito, anche perché in estate ci sarà da ridiscutere la situazione che riguarda Nainggolan. Un file, quello legato a Nandez, che – nel caso – verrebbe aperto solo gli ultimi giorni di mercato: fino ad allora l’Inter avrà la testa solo su Vidal” spiega il quotidiano.