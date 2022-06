Inter, ecco perché Marotta ha detto no allo scambio Dzeko-Cuadrado

L'edizione odierna del Corriere della Sera ha lanciato un'ipotesi di scambio tra Inter e Juventus con Dzeko e Cuadrado coinvolti. Beppe Marotta, però, per il momento avrebbe detto no. Calciomercato.com illustra la situazione:

"Dietro al no dell'Inter ci sono soprattutto ragioni economiche. Dzeko guadagna 5 milioni di euro netti più bonus fino al 2023, poco più di Cuadrado (5 netti), che lo scorso aprile ha prolungato di un anno il contratto inizialmente in scadenza oggi, se l'ex Roma partirà l'Inter non si metterà in casa un altro stipendio pesante, soprattutto di un over 30 (il colombiano è un classe 1988). L'idea è quella di ridurre i costi e abbassare il monte ingaggi.", spiega il portale di mercato.