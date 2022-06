“Inter, completare la rosa entro giugno”, ecco il perché delle parole di Marotta

"Completare l’organico in un lasso di tempo così ristretto significa due cose: l’idea del club di accelerare arriva in virtù di un anno che dal punto di vista del calendario sarà inusuale. Già ad agosto si farà sul serio, non sarà tempo di warm up con le prime due giornate di campionato e poi subito pausa. Partire bene vuol dire prendersi un vantaggio, a fronte di chi non riuscirà a farlo. Secondo significato, il più importante: se Marotta si espone su una tempistica così ridotta, è perché l’Inter pensa di aver già “apparecchiato” la tavola a dovere, di aver imbastito le trattative tanto da pensare di poterle chiudere a breve", sottolinea La Gazzetta dello Sport.